Бросили в багажник и поехали: посреди улицы избили и похитили мужчину

В Днепре на ул. Криворожской трое неизвестных избили мужчину, бросили в багажник автомобиля "ВАЗ 2105" и поехали в сторону Краснополья.

НП произошло 26 ноября около 23 часов. Патрульные сразу начали поиски указанного авто, однако нашли самого потерпевшего, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Автор: facebook.com/dnipropolice В Днепре трое неизвестных избили мужчину, бросили в багажник автомобиля «ВАЗ 2105» и скрылись

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"Он сообщил, что его нападавшие отпустили. Мужчина был очень сильно избит. Полицейские вызвали ему скорую помощь, которая его госпитализировала. Второй экипаж оперативно нашел автомобиль с подозреваемыми", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/dnipropolice Полицейские оперативно разыскали сначала потерпевшего, а затем нападавших. Одного из них задержали

В одном из подозреваемых пострадавший узнал нападавшего. Мужчину полицейские задержали. Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

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