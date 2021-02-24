Бросало по всей дороге: мужчину переехали несколько авто

На Тернопольщине под колесами 3 авто погиб 55-летний мужчина. Его сбили Opel Vivaro, Mercedes-benz vito и Opel astra.

Авария произошла на дорогие между селами Горынка и Большой Кунинец Кременецкого района 23 февраля около 19:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua На Тернопольщине под колесами 3-х авто погиб 55-летний мужчина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пешехода сбила легковушка и переехал автобус

"Потерпевший был на проезжей части вне пешеходного перехода. И именно в этот момент его сбил автомобиль Opel Vivaro. От удара мужчину отбросило на центральную часть дороги, где его переехал Mercedes-benz vito, а затем еще и следующее авто Opel astra. Пострадавший погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Автор: tp.npu.gov.ua Эксперты устанавливают все обстоятельства аварии

Полицейские открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

Близ села Смородское на Харьковщине под колесами нескольких автомобилей погиб 45-летний мужчина. Сначала его сбил водитель автомобиля ВАЗ-2106 и скрылся с места происшествия. От удара пострадавшего отбросило на ВАЗ-2109 и в дальнейшем на встречную полосу движения, где на мужчину наехало еще одно авто.