Бросало по дороге: 45-летнего мужчину переехали несколько авто

На Харьковщине под колесами нескольких автомобилей погиб 45-летний мужчина. Фото - hk.npu.gov.ua

Близ села Смородское на Харьковщине под колесами нескольких автомобилей погиб 45-летний мужчина.

Трагедия произошла 24 ноября около 18:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионерку отбросило на встречную полосу

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2106" сбил пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте, и скрылся с места происшествия. От удара пострадавшего отбросило на "ВАЗ-2109" и в дальнейшем на встречную полосу движения, где на мужчину наехало еще авто", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, водителя ВАЗ-2106 разыскивают. Следователи открыли уголовное производство.

В Корабельном районе Николаева под колесами сразу двух авто погиб 55-летний пешеход. Авария произошла возле дома №276 по пр. Богоявленском.