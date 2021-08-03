Бродячая собака загрызла женщину - жуткие подробности

В Запорожье бродячий пес загрыз 57-летнюю женщину. Фото: REUTERS

В Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина. Животное перекусило потерпевшей артерию на ноге. Она истекла кровью.

Трагедия произошла на ул. Куликовской вчера, 2 августа, в 20:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На женщину набросилась бездомная собака и покусала ее. Прокусила артерию на ноге. Очевидцы вызвали "скорую". Медики пытались реанимировать женщину, но та умерла от кровопотери", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Проводится проверка.

На ул. Маячной в Николаеве два бродячих пса напали на 62-летнюю Светлану Коваленко. Она как раз собирала бутылки. Мужчина, который проходил мимо, отогнал собак, вызвал "скорую". В больнице пострадавшая скончалась от потери крови и шока.