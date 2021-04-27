"Брату давал последний шанс" - новые подробности тройного убийства в Киеве

16-летний подросток, который зарезал родителей и 8-летнего брата в Киеве, был задержан.

Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"А младшему брату он давал "последний шанс", однако он не исправился, говорит подросток", - рассказали оперативники.

Автор: t.me/dkr_npu В Киеве задержали 16-летнего парня, который убил родителей и 8-летнего брата

Отрабатываются все мотивы преступления. С задержанным парнем работают ювенальные полицейские и следователи. В полиции пока не могут назвать точную версию совершения преступления - бытовая, финансовая, социальная, психологическая.

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"Чтобы понять мотивы совершения убийства, будет назначена ряд экспертиз. С 16-летним подозреваемым работают психологи, также будут привлекаться профильные специалисты. Мы пока не можем разглашать версии этого преступления. Их еще выясняют следователи. Несколько версий они отрабатывают, но пока о них даже предварительно рано говорить", - сообщили в полиции Киева, передает "Сегодня".

Полицейские не смогли ответить на вопрос, учится ли 16-летний парень в школе или уже в училище. Также пока неизвестно, кем работали родители парня, в полиции не разглашают эту информацию.

"По нашей информации, конфликты в этой семье происходили неоднократно. Но при этом мальчик не состоял на учете в соответствующих службах. Будет ли он направлен на психиатрическую экспертизу - этот вопрос будет решаться в ближайшее время", - рассказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

В Киеве 16-летний парень зарезал родителей и 8-летнего брата. И несколько дней жил с трупами. 26 апреля бабушка парня обратилась в полицию. Сообщила, что уже три дня не имеет связи с сыном, который с семьей проживает в квартире на ул. Ревуцкого. Двери там не открыли, поэтому было решено взломать замки. Подростка задержали на улице - при себе он имел нож. Парень рассказал, что во время очередной ссоры с родителями пошел на преступление. Сначала убил отца и мать, затем - брата.