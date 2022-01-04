"Боялись выйти из кабинетов": родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию и поиздевались над медиками

В Запорожье родственники умершего в реанимации 2-летнего мальчика избили медиков и лифтера. Фото: pixabay.com

В Запорожской областной детской больнице родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию, избили медбратов, дежурного врача, врача-кардиолога и лифтера.

Инцидент произошел в канун Нового года, сообщил директор медучреждения Юрий Борзенко, передает "Укринформ".

"Около 10 человек, которые являются друзьями и родственниками родителей погибшего ребенка, разбили стекло, выбили замок и ворвались в реанимационное отделение. Они избили двух медбратов, которые пытались их сдерживать, избили дежурного врача. На следующий день они избили лифтера и врача-кардиолога", - рассказал Борзенко о событиях, произошедших 30 и 31 декабря.

Работа реанимации из-за нападения была парализована на 12 ч. В отделении на тот момент находились еще четверо больных детей. Однако медики не оставили детей без присмотра. В общем в медучреждении на лечении находились 270 детей, отметили врачи.

"Все боялись выйти из своих кабинетов. Дежурные врач и лифтер находятся на больничном. Остальные пострадавшие получили легкие телесные повреждения и работают", - сказал Борзенко.

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Причина смерти ребенка была установлена ​​только после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. Врачи говорят, что у ребенка были сердечно-сосудистые заболевания, и в течение года мальчик около 10 раз проходил курс лечения в областной больнице.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больного". Отреагировали в полиции и на заявление медиков и открыли дело по статье "Хулиганство" и "Угроза убийством".

30 декабря около 21:00 на линию 102 из приемного отделения областной детской больницы Запорожья позвонила по телефону женщина и сообщила, что ее 2-летний сын умер. Мать обвинила врачей в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.