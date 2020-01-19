Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"

Фото: REUTERS

Автор: REUTERS

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Там в терминале В проходит церемония прощания с пассажирами и экипажем рейса PS752. Проститься с погибшими могут все - доступ открыт с 13:00 до 19:00.

В аэропорт приехали первые лица государства. В частности, президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук.

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8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети. Позже Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.