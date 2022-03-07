Бомбардировка Харькова: нашли тела восьмерых убитых людей

Разрушенный дом в Харькове. Фото: facebook.com/MNSKHARKIV/

За сутки с 6 по 7 марта под завалами разрушенных врагом зданий в Харькове спасатели обнаружили тела восьмерых погибших. Около 200 человек спасли.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

"Спасатели во время ликвидации пожаров и разборки завалов спасли и эвакуировали около 200 человек. Также огнеборцы под завалами обнаружили тела восьмерых погибших. Окончательная информация относительно погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что враг с новой силой обстреливает и бомбит город. В частности, жилые кварталы. В результате этого произошло множество разрушений и пожаров. В результате обстрелов были разрушены или частично разрушены 11 построек на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевского, Мироносицкого.

"В 19:15 (6 марта. - Gazeta.ua) состоялось очередное массированное авиабомбардирование Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития", - добавили в ГСЧС.

Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, в частности:

- Московский просп. - 10 пожаров, из которых семь в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, один в медучреждении;

- пер. Карбышева – три пожара, из которых два 15- и 4-этажных жилых домов;

- Майдан Героев Небесной сотни – семь пожаров, четыре из которых жилые здания;

- Гимназическая набережная – пожар в Харьковском музыкальном училище.

Всего за сутки в Харькове спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего привлекли более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС. Фото ночных пожаров в Харькове – по ссылке.