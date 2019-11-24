Больше недели разыскивают 15-летнего парня

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 612
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7569
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1377
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 891
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 855
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5778
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2394
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
6
23
3
18
6
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Много аварий и травмированных - во Львове безумный гололед
Много аварий и травмированных - во Львове безумный гололед
Киев попрощался с ветераном АТО, которого забили до смерти
Киев попрощался с ветераном АТО, которого забили до смерти
Видео
Все видео
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Появилось видео, как живодер пытал собаку на Хмельнитчине
Появилось видео, как живодер пытал собаку на Хмельнитчине
Что происходит с танкером, который сел на мель возле Одессы
Что происходит с танкером, который сел на мель возле Одессы
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5778
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2394
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2241
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1233
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 666
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
воскресенье, 24 ноября 2019 18:10

Больше недели разыскивают 15-летнего парня

  Комментировать
Больше недели разыскивают 15-летнего парня
На Харьковщине бесследно исчез 15-летний Денис Цурканов. Фото - hk.npu.gov.ua

В Харьковской области бесследно исчез 15-летний Денис Цурканов.

Парень 15 ноября ушел из центра реабилитации и до настоящего времени не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле

Был одет в желтую куртку с черными вставками, красную шапку с надписью Nike.

Если кому известно местонахождение парня, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или другим удобным способом.

В Киеве больше месяца разыскивали 18-летнюю студентку местного университета. Девушка родом из Черкасской области. Не вернулась после занятий в общежитие и перестала выходить на связь с родными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больше недели разыскивают 15-летнего парня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 48853
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 37749
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 29601
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 10989
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 9144
Происшествия
ДТП з Кулебою: перші офіційні подробиці
ДТП з Кулебою: перші офіційні подробиці
3
Пьяный водитель убегал от полицейских
Пьяный водитель убегал от полицейских Просмотров: 63
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ 1 Просмотров: 828
В Киеве перевернулся микроавтобус
В Киеве перевернулся микроавтобус Просмотров: 162
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 7615
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
2
Будем праздновать Рождество 25 декабря, если это поддержат люди - Эпифаний
1
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Голосов: 1187
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua