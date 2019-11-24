Больше недели разыскивают 15-летнего парня

На Харьковщине бесследно исчез 15-летний Денис Цурканов. Фото - hk.npu.gov.ua

В Харьковской области бесследно исчез 15-летний Денис Цурканов.



Парень 15 ноября ушел из центра реабилитации и до настоящего времени не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле

Был одет в желтую куртку с черными вставками, красную шапку с надписью Nike.

Если кому известно местонахождение парня, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, (057) 738-30-24, 063-720-21-75 или другим удобным способом.

В Киеве больше месяца разыскивали 18-летнюю студентку местного университета. Девушка родом из Черкасской области. Не вернулась после занятий в общежитие и перестала выходить на связь с родными.