Больше не будут летать, ездить и ходить: назвали новые потери кафиров

Более 12 тысяч русских окупантов уничтожили украинские воины. Фото: Апостроф

Российский враг и дальше несет немалые потери, начав войну против Украины. За 12 дней украинские военные ликвидировали более 12 тысяч захватчиков.

Такие данные приводятся в Генеральном штабе ВСУ с 24 февраля по 7 марта.

- личного состава – более 12 000 человек,

- танков ‒ 303 ед,

- боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

- артиллерийских систем – 120 ед,

- ракетные системы залпового огня - 56 ед,

- средства ПВО - 27 ед,

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- самолетов – 48 ед,

- вертолетов – 80 ед,

- автомобильной техники - 474 ед,

- корабли/катера - 3 ед,

- цистерн с ГСМ – 60,

- беспилотники – 7.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.