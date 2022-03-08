Больше не будут летать, ездить и ходить: назвали новые потери кафиров

Российский враг и дальше несет немалые потери, начав войну против Украины. За 12 дней украинские военные ликвидировали более 12 тысяч захватчиков.
Такие данные приводятся в Генеральном штабе ВСУ с 24 февраля по 7 марта.
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 303 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
- артиллерийских систем – 120 ед,
- ракетные системы залпового огня - 56 ед,
- средства ПВО - 27 ед,
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- самолетов – 48 ед,
- вертолетов – 80 ед,
- автомобильной техники - 474 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- беспилотники – 7.
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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