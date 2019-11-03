Более года разыскивают мужчину, пропавшего на заработках

Волынские полицейские разыскивают 31-летнего Виталия Кулинича из села Ивановка Иваночивского района.

Мужчина еще 20 июня прошлого года уехал на заработки в Польшу, на связь не выходит и местонахождение его неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua Волынские полицейские разыскивают 31-летнего Виталия Кулинича, который летом прошлого года уехал в Польшу и исчез

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Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175 см, волосы темные.

Полиция обращается с просьбой ко всем, кому известна какая-либо информация о возможном места пребывания мужчины, сообщить правоохранителям по телефонам: (8-03322) 74-23-40, 068-947-53-07 или на линию "102".

Полицейские и родные разыскивают 32-летнего Александра Склезя из села Гута-Каменская Камень-Каширского района Волыни. Мужчина исчез 29 октября по дороге домой, когда возвращался с заработков в Польше. Известно, что Александр Склезь пересек границу.