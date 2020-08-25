Более 10 дней ищут женщину, которая исчезла по дороге от родственников

В Одесской области разыскивают 42-летнюю Тамару Полищук из села Горячковка Крыжопольского района Винницкой области. Женщина исчезла 13 августа по дороге домой. Фото: facebook.com/gunp.odessa

В Одесской области разыскивают 42-летнюю Тамару Полищук из села Горячковка Крыжопольского района Винницкой области.

Женщина исчезла 13 августа по дороге от родственников, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина гостила у родственников в с. Загнитков Кодимского района Одесской области. 13 августа автобусом поехала домой. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - сказано в сообщении.

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Приметы: низкого роста, среднего телосложения, вьющиеся светлые волосы, овальное лицо, губы тонкие.

Была одета: в джинсы синего цвета и футболку розового цвета.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, просят позвонить в Кодимское отделение полиции по телефонам: (04867) 2 15 57, (04867) 2 62 06 или 102.

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