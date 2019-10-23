Более 10 часов искали пропавшего 2-летнего мальчика

Фото: dp.npu.gov.ua

На Днепропетровщине более 10 часов искали 2-летнего Романа из села Звонецкое Солонянского района.

Малыш исчез вечером 22 октября. В поисках были задействованы 50 полицейских, столько же волонтеров, 100 нацгвардейцев, 150 курсантов университета внутренних дел, аэроразведка, 7 кинологов с собаками и местные жители, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Больше месяца искали 18-летнюю студентку столичного вуза

"Для поиска ребенка был создан оперативный штаб и развернута масштабная поисковая операция, которой непосредственно на месте руководил начальник ГУНП области Владимир Огурченко. Чем дольше продолжались поиски, тем меньше надежды было на то, что Роман найдется живым и здоровым. Но без чуда, к счастью, не обошлось", - сказано в сообщении.

Ребенка на дне оврага увидел полицейский уголовного розыска. Скорее всего, мальчик упал и самостоятельно выбраться не смог. Малыша немедленно отправили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В селе Ильница Иршавского района на Закарпатье полутора суток искали 4-летнего Назара Давида. Накануне он не вернулся домой. Обнаружили мальчика в поле, в 2 км от места проживания.