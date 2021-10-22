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пятница, 22 октября 2021 12:07

Болдуин застрелил украинку: МИД отреагировало на событие

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Болдуин застрелил украинку: МИД отреагировало на событие
Погибшая Галина Хатчинс имела гражданство Украины. Фото: instagram.com/halynahutchins

Погибшая во время съемок фильма в США оператор 42-летняя Галина Хатчинс имела гражданство Украины.

Это подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко "Українській правді".

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"Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования. Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - сказал он.

Американский киноактер 63-летний Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

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