Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем

В Киеве стаффордширский терьер покусал хозяина Фото: obozrevatel

В Киеве стаффордширский терьер набросился на хозяина и нанес ему многочисленные укусы. После этого заблокировал проход к раненному и не давал медикам оказать помощь.

Пес по имени Буля атаковал во время вечерний прогулки возле дома, передают "Чрезвычайные новости".

Он внезапно набросился на своего хозяина, повалил на землю и искусал. От разъяренного животного мужчине пришлось буквально уползать. Он спрятался в лифте, однако собака "караулила" в подъезде и не давали никому ни зайти, ни выйти.

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Сам потерпевший говорит, что пес мог испугаться грома. Но жить он больше с животным не хочет, а свидетелям происшествия кричал, чтобы его убили. О возможных причинах агрессии собаки рассказала соседка потерпевшего. По ее словам, животное сильно не доедало и с ним редко гуляли.

"Он объявил его вегетарианцем и кормил овощами", ― рассказала женщина.

Зоозащитница, которая заботилась Буле после ЧП, утверждает, что психика у собаки была нарушена уже давно. Первый хозяин водил его на собачьи бои, а со вторым, которого она покусала, собака пережила побег от войны на Донбассе. Именно с тех пора пес и боится громких звуков, например, грома.

48-летнему Грегу Мантеуфелю врачам пришлось ампутировать все 4 конечности из-за инфекции. Заразился ею мужчина от своего пса, который всего лишь лизнул хозяина.