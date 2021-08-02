BMW резко затормозил и вылетел на встречку: кадры смертельного ДТП на трассе

Фото: rv.npu.gov.ua

1 августа около 20:10 на трассе Киев - Чоп возле села Корнин Ровенской области столкнулись легковушка BMW и грузовик Scania.

18-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, 23-летний водитель - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель BMW на иностранной регистрации и его пассажирка - жители села Малая Любаша. Он не выбрал безопасную скорость движения, начал резко тормозить. От того легковушку занесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. Последней управлял 34-летний житель села Городище Ровенского района", - рассказали полицейские.

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Водителя легковушки с политравмой госпитализировали в Ровенскую городскую больницу. Был ли он пьян - устанавливают эксперты. Водитель грузовика в ДТП не пострадал, в соответствии с освидетельствованием был трезв.

Следователи открыли уголовное производство.

Вблизи села Каменное на Днепропетровщине столкнулись Volkswagen Golf, Mercedes-Benz Sprinter, Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220. 30-летний водитель Mercedes погиб на месте. Водитель и трое пассажиров Daewoo, среди которых дети пяти и 13 лет, в больнице.