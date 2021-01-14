Близнецы, которые разбились в аварии, были сыновьями священника

В ДТП на Ровенщине погибли двое 31-летних сыновей священника со Львовщины. Фото: facebook.com/police.in.Rivne.region

В ДТП на Ровенщине погибли двое 31-летних сыновей священника УГКЦ отца Григория Пашка с Давыдова Львовской области.

Они на авто Audi А5 налетели на отбойник. Об этом сообщает Давыдовская сельская территориальная община.

"Выражаем искренние соболезнования о. Григорию Пашку, который правит в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Давыдов, по поводу тяжелой утраты - трагически погибших двух сыновей", - сказано в сообщении.

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Близнецов звали Иван и Тарас. Оба работали в ІТ сфере и были высококвалифицированными работниками. Тарас был front-end- разработчиком, а Иван - дизайнером, определенный период он работал в Лондонском офисе одной из ІТ-компаний, пишет Tvoemisto.tv.

Парастас за сыновьями состоится сегодня в 20:00 в с. Давида, а прощальная служба - 15 января в 12:00 в с. Давида.

Смертельная авария произошла 14 января около 1.00 на автодороге Киев-Чоп вблизи поселка Гоща Ровенской области. 31-летний львовянин за рулем Audi А5 налетел на металлический отбойник. Погиб на месте. Пассажиру авто, родному брату-ровесницу медики "скорой" оказывали помощь на месте происшествия, однако, жизнь его спасти не удалось. Еще две пассажирки, 27-летние жительницы Львова, доставлены в больницу. Их с различными нетяжелыми травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской центральной городской больницы.