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четверг, 24 февраля 2022 20:22

"Блицкрига у россиян не получилось. Будет тяжело, но мы устоим" - Залужный

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&quot;Блицкрига у россиян не получилось. Будет тяжело, но мы устоим&quot; - Залужный
Залужный поблагодарил украинские ВСУ. Фото: Главнокомандующий ВС Украины\Фейсбук

Главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что блицкриг россиян в первый день агрессии не удался.

Об этом Залужный написал в Facebook.

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"Молимся за души погибших собратьев и скорейшее выздоровление раненых.

Боремся дальше! Весь сектор безопасности и обороны дает достойный отпор. Будет тяжело, но мы выстоим. Блицкрига у россиян не получилось. Умоются собственной кровью!", заявил Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил генералов, офицеров, сержантов и солдат, которые "защищают нашу землю от русского оккупанта". Также он обратился к иностранным партнерам.

Прямая речь: "Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

За нами правда. С нами Бог. И Победа будет за нами!"

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

По всей Украине ввели военное положение, в ряде городов - комендатский час.

Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу. Есть погибшие среди гражданского населения, в частности дети.

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Дата
24
февраля

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