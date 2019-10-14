"Благодаря Порошенко" - Виктор Гандзюк говорит, что доказательства против Гордеева и Рищука исчезли

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Доказательства относительно Андрея Гордеева и Евгения Рищука по "делу Гандзюк" изъяли при содействии Петра Порошенко. Поэтому линия следствия по однопартийцам бывшего президента осталась не отработанной, говорит отец Екатерины Виктор Гандзюк в интервью "Зеркалу недели"

"На заседании ВСК парламента прошлого созыва я публично назвал имена трех возможных заказчиков: Мангер. Рищук. Гордеев. К сожалению, Гордеев и Рищук оказались членами партии президента Порошенко. Ответственные за организацию и проведение его избирательной кампании в Херсонской области, - рассказал Виктор Гандзюк. - После моих заявлений по этим людям даже провели некоторые следственные действия и обыски. Эти люди исчезли из моей жизни, но вскоре появился Петр Алексеевич, который захотел со мной встретиться. Наша встреча состоялась в Одессе, в феврале. Мы говорил около часа. Я напомнил ему, что он представляет себя как проевропейский президент, поэтому вряд ли стоит забывать о том, что нужно расследовать роль его однопартийцев - Гордеева и Рищука - в этой истории, что необходимо честное расследование. Но он сказал, что пока никаких доказательств против них нет. А как только они появятся, то он обязательно очистит свою партию".

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"Но доказательства есть на всех. И на Мангера, и на Гордеева, и на Рищука. Однако когда дело попало в Генпрокуратуру, не без участия Порошенко доказательства по делу по его однопартийцам были изъяты, - утверждает отец убитой Екатерины Гандзюк. - По сути, линия Гордеева-Рищука благодаря Петру Порошенко вообще осталась не отработанной".

Екатерину Гандзюк облили кислотой 31 июля прошлого года в Херсоне. 4 ноября она умерла в больнице. Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Обвиняемые признали вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. 6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6,5 года лишения свободы, а напавшего Никиту Грабчука - до 6 лет тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года. Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его. Общественные активисты настаивают, что к убийству причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.