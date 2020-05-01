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пятница, 01 мая 2020 18:10

Бизнесмен-иностранец "заказал" продавщицу магазина
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На Закарпатье предотвратили заказное убийство продавщицы магазина, которая стала нежелательным свидетелем. Ее «заказал» иностранец-бизнесмен
Фото: zak.gp.gov.ua
На Закарпатье предотвратили заказное убийство продавщицы магазина, которая стала нежелательным свидетелем. Ее «заказал» иностранец-бизнесмен
На Закарпатье предотвратили заказное убийство продавщицы магазина, которая стала нежелательным свидетелем. Ее «заказал» иностранец-бизнесмен

На Закарпатье предотвратили заказное убийство продавщицы магазина.

Ее "заказал" иностранец, который сейчас живет в Тячевском районе и занимается там бизнесом. Хотел избавиться от нежелательного свидетеля, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

"У иностранца, который живет на Тячевщине и занимается бизнесом, возник конфликт с владельцем местного магазина. Во время разговора он угрожал предпринимателю разобраться с ним. Женщина - продавец магазина - случайно услышала этот разговор. Узнав об этом, иностранец решил избавиться от нежелательного свидетеля. Найдя киллера, заказчик предоставил подробную информацию о женщине (ее фото, привычки, место жительства и работы) и договорились об оплате", - рассказали в прокуратуре.

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Установив личность исполнителя преступления, правоохранители склонили его к сотрудничеству и инсценировали убийство потерпевшей. Увидев фото "проделанной работы" заказчик рассчитался за убийство и планировал покинуть Закарпатье, чтобы обеспечить себе алиби.

Оперативники задержали подозреваемого при попытке выехать в столицу. Продолжаются следственные действия.

На Киевщине полицейские предотвратили заказное убийство. Во время спецоперации разоблачили и задержали женщину, которая "заказала" любовницу мужа. Жизнь женщины она оценила в $10 тыс.

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