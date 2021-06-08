Бизнесмен сбил на переходе ребенка

В Одессе на пешеходном переходе сбили ребенка.
Полиция сообщила, что водитель автомобиля Range Rover на регулируемом перекрестке улиц Среднефонтанская и Семинарская сбил 10-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу, сообщили УНІАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
Девочку госпитализировали. На месте происшествия работает следователь.
Сотрудник регионального главка Нацполиции сообщил, что за рулем иномарки был владелец отеля "Одесский дворик" Геннадий Коган.
"Говорят, что он обладает и другой недвижимостью в исторической части Одессы. По нашим данным, ДТП произошло, когда водитель иномарки спешил в суд. К слову, его жена - судья в одном районных судов города", - сказал источник.
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Водитель выехал через две сплошные линии, повернул под запрещающий знак и сбил ребенка, говорят очевидцы.
В Киеве на пересечении просп. Правды и ул. Наталии Ужвий столкнулись автомобиль KIA и маршрутное такси ATAMAN, который перевозил пассажиров. Авария произошла 7 июня, сообщила патрульная полиция города.
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