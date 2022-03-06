Битва за Киев станет ключевым сражением следующих дней – советник министра МВД

Российские оккупанты стянули в села и города вблизи Киева большое количество войск.

Готовятся взять столицу Украины, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в прямом эфире.

"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев – это ключевое сражение следующих дней", – рассказал он.

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.