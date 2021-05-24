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понедельник, 24 мая 2021 19:22

Бились, стреляли и разбили авто: компания устроила дебош на базе отдыха

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На территории одной из баз отдыха в селе Старая Збурьевка на Херсонщине хулиганы устроили драку на территории одной из баз отдыха.

Сначала они избили отдыхающих, а затем разбили машину охранной фирмы. 56-летняя женщина вызвала полицию, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: hr.npu.gov.ua
  На Херсонщине полицейские задержали дебоширов, устроивших драку на базе отдыха
На Херсонщине полицейские задержали дебоширов, устроивших драку на базе отдыха

"После употребления алкоголя трое мужчин из одной компании начали вести себя неадекватно, на замечания не реагировали. Далее между дебоширами и мужчинами в возрасте от 30 до 52 лет из другой компании возник словесный конфликт, который перерос в драку. Полицейские конфликт остановили, взяли заявления у пострадавших и отвезли их в больницу. А компания правонарушителей поехала с территории заведения", - рассказали в полиции.

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Через час дебоширы вновь вернулись на территорию заведения на автомобиле BMW X5. И продолжили вести себя вызывающе.

"Администрация заведения вызвала охранную фирму, но ее работникам успокоить дебоширов так и не удалось. Зато мужчины еще и повредили автомобиль охранников и продолжили свой "отдых", отъехав от других гостей на расстояние около 100 метров. Вскоре один из отдыхающих увидел, как нетрезвый мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх. После этого администрация сразу позвонила в полицию", - добавили в полиции.

Подозреваемые - жители Херсона. Одному из них 25-лет, другому - 31. Их задержали. Автомобиль и оружие изъяли, по словам в.и.о. начальника территориального подразделения полиции г. Голая Пристань Антона Кучеренко. За хулиганство задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

На Ровенщине ищут причастных к ранению 20-летнего мужчины вблизи базы отдыха в селе Ходосы. Там копания из восьми человек праздновала день рождения. Мужчина перепрыгнул через забор, чтобы прогуляться. Там его нашли с простреленными ногами. Кто и почему в него стрелял - пострадавший не помнит.

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Дата
24
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