Бились, стреляли и разбили авто: компания устроила дебош на базе отдыха

На территории одной из баз отдыха в селе Старая Збурьевка на Херсонщине хулиганы устроили драку на территории одной из баз отдыха.

Сначала они избили отдыхающих, а затем разбили машину охранной фирмы. 56-летняя женщина вызвала полицию, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: hr.npu.gov.ua На Херсонщине полицейские задержали дебоширов, устроивших драку на базе отдыха

"После употребления алкоголя трое мужчин из одной компании начали вести себя неадекватно, на замечания не реагировали. Далее между дебоширами и мужчинами в возрасте от 30 до 52 лет из другой компании возник словесный конфликт, который перерос в драку. Полицейские конфликт остановили, взяли заявления у пострадавших и отвезли их в больницу. А компания правонарушителей поехала с территории заведения", - рассказали в полиции.

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Через час дебоширы вновь вернулись на территорию заведения на автомобиле BMW X5. И продолжили вести себя вызывающе.

"Администрация заведения вызвала охранную фирму, но ее работникам успокоить дебоширов так и не удалось. Зато мужчины еще и повредили автомобиль охранников и продолжили свой "отдых", отъехав от других гостей на расстояние около 100 метров. Вскоре один из отдыхающих увидел, как нетрезвый мужчина достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх. После этого администрация сразу позвонила в полицию", - добавили в полиции.

Подозреваемые - жители Херсона. Одному из них 25-лет, другому - 31. Их задержали. Автомобиль и оружие изъяли, по словам в.и.о. начальника территориального подразделения полиции г. Голая Пристань Антона Кучеренко. За хулиганство задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

На Ровенщине ищут причастных к ранению 20-летнего мужчины вблизи базы отдыха в селе Ходосы. Там копания из восьми человек праздновала день рождения. Мужчина перепрыгнул через забор, чтобы прогуляться. Там его нашли с простреленными ногами. Кто и почему в него стрелял - пострадавший не помнит.