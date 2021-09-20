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Били, запугивали и требовали деньги. Задержали "оборотней в погонах"

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Били, запугивали и требовали деньги. Задержали &quot;оборотней в погонах&quot;
Фото: ДБР

В Днепропетровской области пятеро полицейских выбивали из задержанных деньги.

Банду "оборотней в погонах" возглавлял оперуполномоченный одного из районных управлений Нацполиции области, информирует пресс служба ГБР.

Злоумышленники избивали задержанных, чтобы те признавались в преступлениях, которых не совершали. Запугивали уголовной ответственностью, били, чтобы те заплатили им "отступные".

Заставляли звонить родным или друзьям, чтобы одолжить средства. Также предлагали оформить быстрый кредит в Интернете. Задержанных отпускали только тогда, когда получали от них нужные суммы.

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Одному мужчине надели на голову полиэтиленовый пакет и угрожали расправой, если тот не заплатит 30 тыс. гривен взятки.

"Оборотням" грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Четверо киевских полицейских ради денег похитили 50-летнего львовянина и незаконно завладели автомобилем Toyota Land Cruiser. Задержали мужчину полицейские на территории райцентра Киевской области. Похитители надели на потерпевшего наручники и противоправно удерживали в своем автомобиле.

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21
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