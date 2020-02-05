Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей

На Борщаговке в Киеве школьницы избили сверстницу и выложили видео в сеть. Фото - скриншот

На столичной Борщаговке старшие девушки жестоко избили 9-классницу Анастасию, после чего она боится ходить в школу.

Видео попало в сеть. На кадрах видно, что все начинается с пощечин и обвинений в распространении слухов. Далее двое девушку таскают за волосы, бьют и унижают. Еще одна снимает на телефон. Все происходит во дворе неподалеку людного перекрестка между магазинами и гаражами, сообщает ТСН.

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Родители потерпевшей обратились в полицию. Говорят, до сих пор надеялись, что конфликт несерьезный и столь пристальное внимание к девочке из-за того, что новенькая. В школе инцидент не комментируют, однако говорят, что будут разбираться.

Одна из девушек-нападавших Неля растет без матери, за опекуна у нее старшая сестра. Заверила, что проведет воспитательную беседу.

В полиции обещают комментарии позже.

В Днепре девушка-подросток избила школьницу на глазах других. А потом заставила ее стать на колени. Приятели агрессивной девушки снимали избиение на видео. Вмешаться даже не пытались.