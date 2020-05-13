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среда, 13 мая 2020 09:44

Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)

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Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
На Харьковщине подростки устроили расправу над подругой. Фото: скриншот с видео t.me/joinchat

В селе Феськи Золочевского района Харьковской области подростки устроили расправу над подругой, которая якобы распространяла о них сплетни. Инцидент произошел на выходных.

Подростки снимали происходящее на видео. А потом кто-то из них распространил его. Ролик появился в харьковском телеграмм-канале "Типичное ХТЗ". На кадрах видно, как участники конфликта наносят жертве удары по голове и шее. Затем один из участников заставляет девушку встать на колени и просить прощения.

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Выяснилось, что девушка, над которой издеваются подростки, имеет инвалидность.

В отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области подтвердили, что инцидент имел место и произошел 9 мая. Пострадавшая девушка - совершеннолетняя. Официальную информацию в полиции пообещали предоставить позже.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Харькове жестоко подрались две девушки. Причиной их конфликта вроде стал парень. Видео драки девушек опубликовали городские сообщества в социальных сетях.

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