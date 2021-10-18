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понедельник, 18 октября 2021 14:09

Бил топором, затащил в болото и душил: многодетная мать стала жертвой нападения
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В Одесской области задержали 42-летнего рецидивиста, который напал с топором, бил и душил многодетную мать на Киевщине. Женщину спасли неравнодушные. Она в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемому грозит пожизненное заключение
Фото: kv.npu.gov.ua
В Одесской области задержали 42-летнего рецидивиста, который напал с топором, бил и душил многодетную мать на Киевщине. Женщину спасли неравнодушные. Она в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемому грозит пожизненное заключение
В Одесской области задержали 42-летнего рецидивиста, который напал с топором, бил и душил многодетную мать на Киевщине. Женщину спасли неравнодушные. Она в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемому грозит пожизненное заключение
В Одесской области задержали 42-летнего рецидивиста, который напал с топором, бил и душил многодетную мать на Киевщине. Женщину спасли неравнодушные. Она в тяжелом состоянии в больнице. Подозреваемому грозит пожизненное заключение

В Балте Одесской области задержали 42-летнего рецидивиста, который напал с топором, бил и душил многодетную мать посреди улицы в селе Погребы Броварского района Киевской области. 42-летняя Оксана выжила чудом - на ее крики о помощи выбежали люди и испугали напавшего.

Происшествие случилось вечером 13 октября, когда женщина возвращалась с работы, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции 18 октября.

"Женщина возвращалась с работы. А злоумышленник преследовал ее на велосипеде. Хотел ограбить. В безлюдном месте мужчина схватил жертву. Затащил в болото. Там бил обухом топора по голове и душил. Женщину спасло только то, что она громко взывала о помощи. На крики выбежали люди и напавший убежал. На месте потерял велосипед", - говорит начальник областной полиции Андрей Небытов.

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О подозреваемом известно, что он ранее имел судимость. Проживал в Погребах. Недавно уехал в Балту.

"Начал наносить удары топором. Не знаю сколько - пять или шесть. В карманах виднелись сигареты, рядом сумочка. Понял, что женщина. Взял ее телефон, закурил. Тогда вышли соседи и я побежал через ров. Телефон зазвонил - выбросил его в реку. Побежал в лес через заброшенное предприятие и дачные дома. Топор был при мне. В лесу долго ждал, пока все стихло", - рассказал во время допроса нападавший.

42-летнюю женщину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. За ее жизнь борются медики. У потерпевшей четверо детей.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как покушение на умышленное убийство. Мужчине грозит пожизненное заключение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Оболонском районе Киева грабитель в медицинской маске напал на 50-летнюю женщину.

Он подстерег жертву в подъезде многоэтажного дома. Угрожая ножом, потребовал отдать сумку и кошелек. Женщина испугалась и закричала. В этот момент преступник ударил ее ножом в шею. Пострадавшую доставили в больницу.

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