Бил и придушивал: подполковник полиции выбивал из мужчины признание в убийстве

На Харьковщине подполковника полиции подозревают в истязании мужчины ради признание в убийстве. Фото: khar.gp.gov.ua

Заместитель начальника одного из отделов полиции Чугуевского районного управления полиции на Харьковщине пыткам выбивал признание в убийстве из местного жителя.

Вместе с другими работниками полиции он бил мужчину палкой и придушивал подушкой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"В ноябре 2019 года на территории одного из районов области убили мужчину. На место убийства прибыл указанный подполковник полиции вместе с другими правоохранителями. Во время общения со свидетелями, подполковник узнал, что умерший мужчина дружил с местным жителем. Чтобы быстрее раскрыть убийство, подполковник решил выбить признание из него", - рассказали в прокуратуре.

Вечером того же дня подполковник вместе с другими правоохранителями приехали к мужчине.

"Увидев, что он уже спит, полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы мужчина не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где на протяжении длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", - сообщают.

Таким образом от фигуранта получили нужные показания и задержали его.

Сегодня, 30 сентября, подполковнику сообщили подозрение в пытках. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и отстранении от занимаемой должности.

Также устанавливаются другие соучастники преступления.

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