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понедельник, 19 июля 2021 16:44

Бежали от бури: новые подробности смертельного ДТП с 12 людьми в легковушке
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Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке
Фото: vl.npu.gov.ua
Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке
Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке
Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке
Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице. Все ехали в легковушке

Водитель Ford Focus, который разбился с 11-ю людьми в салоне возле села Печихвосты на Волыни, ехал с озера.

Набрал в салон столько пассажиров, чтобы убежать от грозы, рассказала Gazeta.ua Ольга Бузулук из областной полиции.

"Люди ехали с отдыха с озера в нескольких километрах от места аварии. Водитель набрал так много людей, потому что началась гроза. Хотел быстрее доставить всех по домам. Так говорят уцелевшие пассажиры", - рассказала Бузулук.

Среди погибших - водитель, 35-летняя и 4-летняя пассажирки. Девочку пытались реанимировать, но бесполезно.

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Двое взрослых и четверо детей доставлены в Гороховскую больницу. Еще один взрослый и двое детей - в медицинских учреждениях Луцка. Они получили переломы, политравмы, раны. Сейчас их жизни угрозы нет.

Мальчиков 7 и 8 лет обследуют в волынской областной детской больнице, рассказал медицинский директор по хирургической работе Игорь Дородных. У младшего многочисленные ушибы и переломы. Он в тяжелом, но стабильном состоянии.

Полиция назначила необходимые экспертизы, по результатам которых установят подробные обстоятельства аварии.

Авария произошла в селе Печихвосты 18 июля около 18:07. 30-летний водитель Ford Focus не учел дорожную обстановку, съехал на обочину и врезался в дерево. Три человека погибли. Девять пострадали - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения.

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