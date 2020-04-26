Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария

В Харькове произошла смертельная авария. Фото: "ХС Харьков"

В Харькове на Окружной дороге произошла ужасная смертельная авария.

На трассе столкнулись автомобили Audi и ВАЗ-2110. Об этом сообщает Telegram канал "ХС Харьков".

"Двое погибших в автомобиле ВАЗ - мужчина 1944 года и женщина 1947 года. Водитель Audi, парень 1995 года рождения, жив", - сообщается с места происшествия.

На видио с места события можно увидеть, что людей с ВАЗа выбросило на дорогу. Причина и обстоятельства аварии выясняются.

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