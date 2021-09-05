Бездомный угрожал убить Зеленского

СБУ получило сообщение о готовящемся нападении. Фото: СБУ

Аноним заявил в СБУ о подготовке убийства президента Владимира Зеленского и вооруженной атаки на Верховную Раду.

"Абонента быстро установили. Им оказался человек с расшатанной психикой, нищий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты занял у женщины", - говорится в сообщении СБУ.

Мужчина представился Владимиром Александровичем Георгиевым. Когда ему перезвонили из СБУ, ответила работница Киево-Печерской лавры. Сказала, что одолжила телефон неизвестному.

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Открыли уголовное производство. В СБУ идет проверка.

В Кривом Роге на Днепропетровщине 59-летний мужчина угрожал взорвать одну из квартир в Металлургическом районе города. О своем намерении сообщил в полицию вечером 15 февраля. Речь идет о квартире в доме №13 по ул. Художественная. Там проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, по данным местных СМИ.