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понедельник, 07 сентября 2020 11:35

Бездомная женщина поселилась у детского сада

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Бездомная женщина поселилась у детского сада
Женщина превратила беседку на свалку Фото: dnpr.com.ua

В городе Днепр бездомная женщина поселилась в беседке рядом с детским садом. Ходит голая, сносит хлам в свое жилище. Об этом рассказывают в социальных сетях местные жители.

"Она жила в доме на Тополе, но из-за больших долгов и асоциальное поведение оказалась на улице. Теперь поселилась в беседке на Тополе. Люди из дома №13 не слишком рады такому соседству, так как эту беседку она превратила в большую свалку. Может ходить раздетая, а через этот сад дети идут в школу ", - рассказывают очевидцы.

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Пользователи социальных сетей женщину знают. Раньше у нее была квартира, но женщина превратила её в свалку. Впоследствии её выселили за долги и она оказалась на улице.

"Квартира была не приватизирована, дочь этой женщины квартирным вопросом не занималась, вот и отобрали. Ужас. И нет служб, чтобы женщину куда устроить, а не оставить бомжевать". "Ужас! Я её видела, она странная. Мне кажется, этой женщиной должна заняться служба принудительной психиатрии", - пишут в комментариях.

Люди надеются, что местные власти в ближайшее время решат судьбу бездомной женщины.

Полицейские освободили бездомных из трудового рабства. Их заставляли бесплатно работать на складах, били и время от времени лишали пищи.

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