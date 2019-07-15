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понедельник, 15 июля 2019 13:42

Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах

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Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
33-летняя Татьяна Головина с Новомосковска Днепропетровской исчезла 8 июня. Поехала на пляж и не вернулась. Фото - Facebook/Марина Клева

14 июля нашли мертвой 33-летнюю Татьяну Головину с Новомосковска на Днепропетровщине. Женщина была в розыске от 8 июня.

Тело с привязанными к ногам бетонными блоками нашли в озере на окраине райцентра. Женщину задушили.

Убийцу задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний сожитель Татьяны, сообщили корреспонденту Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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"Подозреваемый задушил женщину во время ссоры. Затем вывез тело, привязал к нему бетонные блоки и утопил на середине озера. На следующий день продал автомобиль потерпевшей, а ее телефон заложил в ломбард", - рассказали в полиции.

После убийства подозреваемый скрывался в Днепре, где его разыскали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное его могут посадить на 15 лет.

8 июня Татьяна Головина уехала отдыхать на пляж в соседнюю Новоселовку на своем автомобиле Mitsubishi Galant. Ребенка оставила у родственников. Домой должна была вернуться на следующий день, однако так и не приехала. Вечером 8 июня выложила в соцсетях видео и после этого резко пропала. С того момента она в сети больше не появлялась. Телефон ее был выключен.

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15
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