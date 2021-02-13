Без света и сообщения: спасатели рассказали о последствиях непогоды

В Украине из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта. Фото: pixabay.com

В ночь на 13 февраля в результате сложных погодных условий обесточены 64 населенных пункта в 7 областях.

Сработала система автоматической защиты ЛЭП. Во Львовской области без света остались 20 районов, Черновицкой - 15, Тернопольской - 11, Днепропетровской - 10, Донецкой - 4, Кировоградской - 2 и в Одесской - 2. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Ивано-Франковской областей ограничили, по информации Укравтодора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели предупредили об опасности схода лавин: названы области

За прошедшие сутки с снежных заносов вытащили 520 транспортных средств, в том числе 26 "скорых" и 16 автобусов. Убрали 6 поваленных деревьев.

На въездах в Киев работает 8 пунктов обогрева ГСЧС. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах дежурят 18 человек и 6 единиц техники.

Сильные морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми. Местами будут достигать до минус 28-30°. Сегодня, 13 февраля, погода будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах пойдет снег.