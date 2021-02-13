Без света и сообщения: спасатели рассказали о последствиях непогоды

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько часов должны ездить ученики автошкол - эксперт
Сколько часов должны ездить ученики автошкол - эксперт
Просмотров: 207
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 108
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
1 Просмотров: 4410
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 126
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 243
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 873
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 189
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 351
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1359
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 459
Фото
Все фото
6
4
5
7
8
Украинец, которого считали самым опасным преступником США, повесился в камере
Украинец, которого считали самым опасным преступником США, повесился в камере
В Черном море загорелся корабль
В Черном море загорелся корабль
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Просил детей отойти подальше: подробности смертельного взрыва на площадке
Стрельба в центре города: вместо празднования свадьбы, гости дают показания
Стрельба в центре города: вместо празднования свадьбы, гости дают показания
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Свалку медицинских отходов обнаружили в двух областях
Видео
Все видео
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Возле детского сада в Киеве прогремел взрыв, есть погибший
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Зубной врач била детей в кабинете: шокирующие видео
Украинец торговал земляками
Украинец торговал земляками
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Столичный ресторан стал жертвой снегопада
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 189
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 351
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1359
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 450
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 504
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 396
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
суббота, 13 февраля 2021 11:18

Без света и сообщения: спасатели рассказали о последствиях непогоды

  Комментировать
Без света и сообщения: спасатели рассказали о последствиях непогоды
В Украине из-за непогоды обесточены 64 населенных пункта. Фото: pixabay.com

В ночь на 13 февраля в результате сложных погодных условий обесточены 64 населенных пункта в 7 областях.

Сработала система автоматической защиты ЛЭП. Во Львовской области без света остались 20 районов, Черновицкой - 15, Тернопольской - 11, Днепропетровской - 10, Донецкой - 4, Кировоградской - 2 и в Одесской - 2. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Проезд по дорогам общего пользования обеспечен. Движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Ивано-Франковской областей ограничили, по информации Укравтодора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели предупредили об опасности схода лавин: названы области

За прошедшие сутки с снежных заносов вытащили 520 транспортных средств, в том числе 26 "скорых" и 16 автобусов. Убрали 6 поваленных деревьев.

На въездах в Киев работает 8 пунктов обогрева ГСЧС. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах дежурят 18 человек и 6 единиц техники.

Сильные морозы, которые уже 12-14 февраля ударят в Украине, 15-18 февраля станут еще более свирепыми. Местами будут достигать до минус 28-30°. Сегодня, 13 февраля, погода будет преимущественно облачной, лишь в некоторых регионах пойдет снег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без света и сообщения: спасатели рассказали о последствиях непогоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Украинец, которого считали самым опасным преступником США, повесился в камере

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 11457
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
Екатерина Бужинская подчеркнула прелести откровенным боди
5
 Просмотров: 10341
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым
Воссоздали последний день жизни 15-летнего парня, которого нашли мертвым Просмотров: 9333
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые сломали шаблоны
Пышные формы: 5 моделей plus size, которые сломали шаблоны
5
 Просмотров: 8235
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 8010
Происшествия
Скандальный экс-глава полиции Винницкой области восстановился в должности
Скандальный экс-глава полиции Винницкой области восстановился в должности 1 Просмотров: 324
Пешехода сбила легковушка и переехал автобус
Пешехода сбила легковушка и переехал автобус 1 Просмотров: 306
Украинец, которого считали самым опасным преступником США, повесился в камере
Украинец, которого считали самым опасным преступником США, повесился в камере
6
 Просмотров: 6957
В Черном море загорелся корабль
В Черном море загорелся корабль
4
 Просмотров: 837
Убийце школьника на Закарпатье смягчили приговор
Убийце школьника на Закарпатье смягчили приговор Просмотров: 738
Больше всего комментируют
16
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
4
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
3
Ермак рассказал о шансах Витренко войти в правительство
2
Саакашвили депортировали в Польшу
1
Война интересная, когда начинаются бои - ветеран АТО
Голосов: 55
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть