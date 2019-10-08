Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении

Фото: novosti-n.org

Утром 8 октября на трассе Николаев-Херсон столкнулись внедорожник Lexus GX 460 и легковой автомобиль Toyota Camry.

Водитель и пассажир последнего погибли на месте. Водитель внедорожника с тяжелыми травмами в больнице, сообщает novosti-n.org.

Одним из погибших оказался заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, начальник криминальной полиции, полковник 39-летний Сергей Сидоренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейский погиб в ДТП

По предварительным данным, Сидоренко утром на автомобиле Toyota Camry с херсонскими номерами выехал из Николаева в Херсон. Примерно за 5-6 км от села Шевченково его авто в лоб столкнулось с внедорожником, который ехал во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля вылетели на обочину, Toyota слетела в кювет.

Сидоренко в органах внутренних дел с 1997-го. Имеет высшее юридическое образование - окончил Запорожский юридический институт. Работал преимущественно на оперативных должностях в уголовном розыске. Предыдущая должность - начальник Новокаховского отдела полиции ГУ НП в Херсонской области.

В Дрогобыче Львовской области в результате ДТП погиб военный комиссар. Водитель BMW с литовской регистрацией выехал на полосу встречного движения. Машина лоб в лоб столкнулась Daewoo Lanos, за рулем которого был военный комиссар Дрогобычско-Бориславского объединенного районного комиссариата, 1966 года рождения.