Бетономешалка раздавила легковушку: в аварии погибла молодая девушка

В Киеве произошло лобовое столкновение бетономешалки и легковушки, погибла 21-летняя девушка.
Виновник аварии - водитель бетономешалки, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
"В Киеве на ул. Заболотного миксер вылетел на встречную полосу в Шкода Октавия. Останки авто разнесли газораспределитель. Девушка-водитель Шкода 1998 года рождения - 21 год, недавно получила права, погибла", - говорится в сообщении.
По словам патрульных, которые прибыли на место происшествия за считанные минуты, сразу после аварии девушка была жива. Однако травмы были слишком тяжелыми, и пострадавшая скончалась до приезда "скорой".
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Тело вытаскивали спасатели с помощью спецоборудования.
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Жуткое смертельное #ДТП в Киеве на #Заболотного: миксер вылетел на встречную полосу в #Шкода #Октавия. Останки авто разнесли газораспределитель. Девушка-водитель Шкода 1998 года рождения (21 год, недавно получила права) погибла мгновенно.... Ее тело будет извлечено после оформления сог. Спасатели ГСЧС ждут на месте. Большая пробка с обоих сторон, +20-25 мин. Если были свидетелем, пишите в лс. Присылайте Ваши фото и видео с дорог Киева и Украины, 0937713333
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Оля Щ. 1998 года, погибла сегодня в жутком дтп в Киеве на Заболотного.. По словам патруля, который прибыл через 3 мин, еще была жива, ей раздавило грудную клетку и легкие. Грузовик отъехал назад, но извлечь ее не получилось. Через 2 минуты она перестала дышать. Скорая была через 6 мин. Оставалось лишь констатировать смерть. Соболезнуем родственникам и друзьям погибшей. На месте продолжается оформление. Мы ищем свидетелей аварии.. 0937713333 @dtpkievua
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