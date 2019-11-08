Бетономешалка раздавила легковушку: в аварии погибла молодая девушка

В Киеве на ул. Заболотного бетоносмеситель раздавил легковушку. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве произошло лобовое столкновение бетономешалки и легковушки, погибла 21-летняя девушка.

Виновник аварии - водитель бетономешалки, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"В Киеве на ул. Заболотного миксер вылетел на встречную полосу в Шкода Октавия. Останки авто разнесли газораспределитель. Девушка-водитель Шкода 1998 года рождения - 21 год, недавно получила права, погибла", - говорится в сообщении.

По словам патрульных, которые прибыли на место происшествия за считанные минуты, сразу после аварии девушка была жива. Однако травмы были слишком тяжелыми, и пострадавшая скончалась до приезда "скорой".

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Тело вытаскивали спасатели с помощью спецоборудования.

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