Бесстрашные украинцы под обстрелами блокируют проезд оккупантам: появилось видео

Жители поселка Белозерка вышли на мирный митинг против российских захватчиков. Фото: скриншот с видео

В селе Белозерка Херсонской области местные жители перекрыли дорогу колонне российских оккупантов.

Военные РФ открыли упреждающий огонь, сообщили в Тelegram "Оперативний ЗСУ" 14 марта.

"Орки открыли огонь в воздух, но украинцы не боятся, потому что мы на своей земле", - говорится в описании видео.

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14 марта несколько сотен жителей Белозерки вышли на мирный митинг против российских оккупантов.

На опубликованных в сети кадрах видно, как люди идут по улице, несут желто-голубые флаги. Скандируют: "Украина превыше всего", "Русский солдат – фашистский оккупант", "Слава Украине – Героям слава. Слава нации – смерть врагам!", "Путин – ху*ло".

Люди также подошли к вооруженным русским армейцам. Кричали им "домой", "рашисты" и пели хором гимн Украины.

p>24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.