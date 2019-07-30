"Беременность протекала хорошо, жена была абсолютно здорова" - женщина внезапно впала в кому и умерла после родов

В Запорожье 33-летняя женщина умерла через несколько дней после родов.

20 июля она родила дочь, через несколько дней впала в кому. Умерла от отека мозга, не приходя в сознание. Кроме новорожденной дочери у ее мужа остался сын, которому 3,5 года, об этом сообщает издание Индустриалка.

Муж уже подал заявление в правоохранительные органы. Он обвиняет в халатности врачей. Утверждает, что жена была абсолютно здорова, а беременность протекала без осложнений.

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"Я забираю дочь, а потом будет еще много процедурных вопросов по оформлению документов. Самое главное, чтобы с детьми все было хорошо. Это сейчас моя самая главная задача. Лидии мне ужасно не хватает. Она была лучшей женой и мамой. Очень много внимания уделяла воспитанию сына , его развитию. Я просто поверить не могу, что она умерла. Беременность протекала хорошо, она была абсолютно здорова. Хочу, чтобы люди, которые могут быть к этому причастны ответили. чтобы провели расследование и все было справедливо. Я понимаю, что осложнения после полог ов случаются, но как так, что ее не смогли спасти. И почему никто не поговорил со мной, ничего не объяснил ", - рассказал Сергей.

Официального комментария от управления здравоохранения горсовета Запорожья пока нет.

В г. Черняхов Житомирской области во время родов умерла 36-летняя мать 3 детей и ее младенец. Полицейские подозревают медиков в халатности. Открыто уголовное производство.