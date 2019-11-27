Беременная женщина умерла за рулем авто

Фото: facebook.com/groups/varta1.official

27 ноября в 15:50 по улице Мельника - Коновальца во Львове произошла авария. Там столкнулись Mercedes и Opel.

Женщина, которая по словам очевидцев происшествия совершила ДТП на Mercedes, не подавала признаков жизни, сообщил глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

"По информации очевидца, женщина была беременной и ДТП произошло скорее вследствие неудовлетворительного самочувствия. На месте врачи констатировали смерть женщины", - говорится в сообщении.

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Информацию, что 27-летняя женщина могла умереть до столкновения - подтвердили и в полиции. Точную причину смерти установит экспертиза.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

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