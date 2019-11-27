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среда, 27 ноября 2019 19:04

Беременная женщина умерла за рулем авто
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Во Львове за рулем Mercedes умерла беременная 27-летняя женщина
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
Во Львове за рулем Mercedes умерла беременная 27-летняя женщина
Во Львове за рулем Mercedes умерла беременная 27-летняя женщина

27 ноября в 15:50 по улице Мельника - Коновальца во Львове произошла авария. Там столкнулись Mercedes и Opel.

Женщина, которая по словам очевидцев происшествия совершила ДТП на Mercedes, не подавала признаков жизни, сообщил глава ОО "Варта 1" Игорь Зинкевич.

"По информации очевидца, женщина была беременной и ДТП произошло скорее вследствие неудовлетворительного самочувствия. На месте врачи констатировали смерть женщины", - говорится в сообщении.

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Информацию, что 27-летняя женщина могла умереть до столкновения - подтвердили и в полиции. Точную причину смерти установит экспертиза.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Николаеве водителю автомобиля Lexus RX 330 стало плохо за рулем. Он протаранил припаркованную на обочине "Таврию Нова". Та ударила KIA. Водителя Lexus достали из машины, вызвали "скорую". Мужчину пытались реанимировать, но бесполезно.

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