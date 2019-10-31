Беременная в 13-ть от отчима: новые подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 954
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1584
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 585
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 900
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13968
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1935
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7587
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1449
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7614
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41661
Фото
Все фото
3
4
4
3
3
Смертельная авария на Столичном шоссе: внедорожник догнал Lanos
Смертельная авария на Столичном шоссе: внедорожник догнал Lanos
В Японии сгорел 500-летний замок
В Японии сгорел 500-летний замок
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Под колесами иномарки погибла известная волонтер
Мужчина загнал себе нож в сердце после убийства соседа
Мужчина загнал себе нож в сердце после убийства соседа
Видео
Все видео
Задержали насильников несовершеннолетних подруг
Задержали насильников несовершеннолетних подруг
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Неуправляемый микроавтобус сбил женщину на тротуаре
Неуправляемый микроавтобус сбил женщину на тротуаре
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
Авто нанизалось на отбойник: показали видео страшного ДТП
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1449
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6255
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7785
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
2 Просмотров: 1962
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1269
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 15:17

Беременная в 13-ть от отчима: новые подробности

  Комментировать
Беременная в 13-ть от отчима: новые подробности
На Николаевщине 13-летняя школьница забеременела от отчима. Фото - fakty.ua

Семья 13-летней школьницы, которая забеременела от отчима, проживает в селе Красненькое Кривоозерского района Николаевской области.

Школьница на 7-м месяце беременности. Ее 54-летнего отчима взяли под стражу без права на залог 30 октября, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забрали из свалки: 12-летняя девочка родила ребенка

"Информация о том, что 13-летняя девушка стала жертвой сексуальных действий, в полицию поступила от ее матери. Правоохранители привлекли к проверке специалистов судмедэкспертизы, которые подтвердили факт насилия. Предварительно было установлено, что в марте сожитель матери вступил в половые отношения с ее малолетней дочерью", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней грозит до 15 лет за решеткой.

Состояние девушки заметили 25 октября работники социальной службы, которые проверяли бытовые условия семьи, что состоит на учете. Сообщили об этом в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Беременная в 13-ть от отчима: новые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

Двойная потеря: год назад страна потеряла сразу двух великих украинцев

После разбитого жилья боеприпасом погорилцям купили новый дом

Первую Библию на украинском языке издали в Вене

"Океан" был моей первой семьей и любовью

"Держитесь, не отступайте" - тяжелобольной митрополит обратился к украинцам

Рабочим платили пол доллара в час

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 89454
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 81768
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 38872
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 15759
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 14589
Происшествия
На таможни проводят обыски по делу о контрабанде минудобрений
На таможни проводят обыски по делу о контрабанде минудобрений Просмотров: 126
Смертельная авария на Столичном шоссе: внедорожник догнал Lanos
Смертельная авария на Столичном шоссе: внедорожник догнал Lanos
3
 Просмотров: 4286
Задержали насильников несовершеннолетних подруг
Задержали насильников несовершеннолетних подруг
 Просмотров: 837
В Японии сгорел 500-летний замок
В Японии сгорел 500-летний замок
4
 Просмотров: 1107
В Киеве неизвестные затолкали мужчину в машину и скрылись
В Киеве неизвестные затолкали мужчину в машину и скрылись Просмотров: 3663
Больше всего комментируют
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
4
Зеленский устал - Богдан
3
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
3
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
Голосов: 544
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua