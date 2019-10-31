Беременная в 13-ть от отчима: новые подробности

На Николаевщине 13-летняя школьница забеременела от отчима. Фото - fakty.ua

Семья 13-летней школьницы, которая забеременела от отчима, проживает в селе Красненькое Кривоозерского района Николаевской области.

Школьница на 7-м месяце беременности. Ее 54-летнего отчима взяли под стражу без права на залог 30 октября, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Информация о том, что 13-летняя девушка стала жертвой сексуальных действий, в полицию поступила от ее матери. Правоохранители привлекли к проверке специалистов судмедэкспертизы, которые подтвердили факт насилия. Предварительно было установлено, что в марте сожитель матери вступил в половые отношения с ее малолетней дочерью", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетней грозит до 15 лет за решеткой.

Состояние девушки заметили 25 октября работники социальной службы, которые проверяли бытовые условия семьи, что состоит на учете. Сообщили об этом в полицию. По словам малолетней, она имела половую связь с отчимом. Мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа.