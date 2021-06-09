Беременная бросила 4-летнего пасынка на автовокзале

Херсонские полицейские в течение суток нашли родных 4-летнего мальчика, которого мачеха одного с оставила на автовокзале. Фото: hr.npu.gov.ua

На Херсонском автовокзале беременна бросила 4-летнего мальчика и уехала. На ребенка обратил внимание неравнодушный и вызвал полицию.

Работникам социальных служб мальчик сказал, что его зовут Тимур. Фамилии он не знает. Оперативники просмотрели видео с камер наблюдения на здании автовокзала. Камеры сняли, как около 12:40 из маршрутки Одесса - Херсон мальчик вышел с женщиной, которая оставила малолетнего на лавочке, а сама через 10 мин. села в другую маршрутку в обратном направлении, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Полученную информацию полицейские передали коллегам из Одесской области, которые разыскали водителя последнего автобуса. Он рассказал, что женщина доехала в Одессу и вышла на конечной остановке на рынке "Привоз". Информацию о найденыше активно распространяли через волонтерские группы. И сегодня, 9 июня, в полицию позвонил неравнодушный человек и рассказал, что знает дедушку парня по отцовской линии и дал его координаты", - рассказали в полиции.

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Выяснилось, отец найденыша служит в Вооруженных силах в Мариуполе. О том, что его ребенок оказался в Херсоне, ничего не знает, сообщил начальник Херсонского районного управления полиции Александр Говорун.

"Отец рассказал, что родная мать мальчика умерла. Год назад мужчина сошелся с другой женщиной. Семья купила дом в Одесской области, потом мужчина уехал служить на восток страны, а сын остался с сожительницей. Во время последнего общения по телефону между взрослыми возник конфликт и женщина сообщила, что отвезет мальчика к родителям сожителя. Однако мужчина не воспринял серьезно слова 23-летней сожительницы и больше с ней не связывался", - рассказал Говорун.

Полицейские передали мальчика деду с бабушкой, проживающих в Николаевской области. Женщину, которая бросила пасынка, разыскивают полицейские. Дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Отец мальчика срочно выезжает домой.

На Сумщине мать бросила ребенка на железнодорожном вокзале. Девочка вышла на пути. Если бы не прохожие, то могло бы произойти непоправимое. В свое оправдание горе-мать заявила, что, якобы, у нее проблемы с головой.