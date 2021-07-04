Белорусские силовики задержали 24-летнего украинца. Его местонахождение неизвестно

Причины задержания украинца пока неизвестны. Фото: t.me/stolin_strana

Белорусские силовики задержали гражданина Украины 24-летнего Павла Рабешка. Причины его ареста не известны. По месту проживания молодого человека провели обыск, а затем увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна". По данным правозащитников, украинца задержали около 17:00 в городе Столин, где он был прописан.

По месту жительства молодого человека также был проведен обыск, который проводили пять сотрудников правоохранительных органов. У него конфисковали телефон и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, Рабешка доставили в Пинский отдел комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси.

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Причины задержания украинца пока неизвестны.

2 июля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной.