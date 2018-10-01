Белая халатность: врач не заметила у ребенка разрыв кишечника

В Оратове в Винницкой области врача подозревают в непрофессиональных действиях, которые привели к гибели 5-летнего Виталия Житника. Умер от разрыва кишечника. Фото - ТСН

В Оратове в Винницкой области врача подозревают в непрофессиональных действиях, которые привели к гибели пациента. Речь идет о 5-летнем Виталие Житнике, которого родители привезли в больницу с болью в животе и рвотой. Дежурный врач заявила, что это обычное отравление. Никаких анализов и дополнительных обследований ребенку не назначила.

Ночью малышу стало хуже и спасти его не смогли. Следствие длилось полгода и все это время педиатр лечила детей, сообщает ТСН.

"Сыну стало плохо после садика, говорил, что болит живот. Поехали в больницу. Ведь это ночь идет. Она нам говорит, что отравление, начала его мыть. Далее говорит, что можете идти домой и наутро все будет хорошо", - вспоминает Татьяна Житник, мама Виталика.

Дома ребенку стало хуже. Родители вызвали скорую. И не дождавшись ее, сами повезли сына в больницу. Он был уже без признаков жизни. У него разорвался кишечник и начался некроз. Если бы дежурный педиатр сразу госпитализировала ребенка, шанс на спасение был бы.

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"Она не заподозрила патологию, которая была в брюшной полости. Ей надо было вызвать хирурга, он специалист, он должен был выяснить все и уже и лечить", - говорит главный врач Оратовской ЦРБ Николай Садык.

Педиатр, которая допустила ошибку с многолетним опытом. По совместительству работала в двух больницах. В одной до сих пор принимает пациентов. Даже на время следствия ее не отстранили от работы.

Известно, что накануне педиатру уже объявили о подозрении в служебной халатности, повлекшей смерть ребенка. А будет ли работать она дальше - зависит от судей. Если вину медика докажут, ей грозит до трех лет тюрьмы или до 5 лет ограничения свободы без права на врачебную практику.

В Волынской области от отравления умер 2-летний ребенок. Еще 4 попали в больницу.