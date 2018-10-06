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суббота, 06 октября 2018 15:04

Бандиты похитили и избили чиновника

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Бандиты похитили и избили чиновника
На Запорожье похитили и избили главу государственной исполнительной службы. Фото: JHMK

В Запорожской области похитили и избили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского.

Это сделали представители местной преступной группировки из-за конфликта с чиновником, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль в Facebook.

"Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, который пытался препятствовать противозаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто", - рассказал он.

Брыль также отметил, что ему от анонимного источника поступило видео этих событий, на котором мужчина рассказывает полицейскому, что Сергей Гогунский сам бился о забор. Судя по ролику инцидент произошел 30 сентября. Однако, Брыль узнал обо всем только 5 октября во время рабочего визита в Приморский район.

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Депутата одного из поселковых советов Житомирской области обвинили в похищении человека и незаконном завладении миллионом гривен. По данным следователей, депутат вместе с сообщниками избили и похитили 39-летнего предпринимателя на парковке в Киеве.

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Дата
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