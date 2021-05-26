Банда похитила на остановке мужчину

В Одессе банда грабителей похитила и жестоко избила 22-летнего парня. Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе на одной из остановок общественного транспорта на ул. Варненской похитили 22-летнего мужчину.

Неизвестные завязали с ним разговор, а затем затолкали в авто и повезли на окраину города. По дороге, угрожая ножом, у пострадавшего отобрали деньги, банковскую карту и смартфон, а чтобы узнать к ним пароли, жестоко избили, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Придя в себя возле водоема вблизи Объездной дороги, мужчина вышел на трассу и позвал на помощь правоохранителей, проезжающих рядом. По горячим следам Mercedes, на котором передвигались преступники, полицейские догнали. В автомобиле обнаружили все вещественные доказательства", - рассказал старший следователь отдела полиции № 1 Одесского районного управления полиции № 1 Артур Котенко.

Фигурантов - двух одесситов возрастом 27 и 28 лет и 31-летнего гражданина соседнего государства - задержали. За разбой и похищение им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одессе возле многоэтажки на Николаевской дороге трое схватили 25-летнего мужчину. Избили и заволокли в арендованную квартиру. Там связали и удерживали всю ночь, требуя $2,5 тыс. Утром избитый мужчина обратился в полицию. Рассказал, что похитители, двое из которых - его земляки, дали ему 3 ч. на сбор нужной им суммы денег. В случае же невыполнения их требования, его родным грозит расправа. Всех троих задержали.