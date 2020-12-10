Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России

Фото: Национальная полиция

В Киеве и Одессе задержали лидера и 9 участников банды, которая похищала людей и требовала за них выкуп.

В группу входило 12 человек. Похищали людей в разных регионах Украины, сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершение определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц. Суммы, которые требовали, колебались от 20 тыс. грн до $800 тыс. Уголовные преступления совершались под руководством двух "воров в законе", находящихся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием", - говорится в сообщении полиции.

Сначала задержали лидера преступной организации и 4-х ее участников. 4-х других лиц принудительно выдворили за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

10 декабря задержали еще 5 участников преступной организации.

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"По месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли оружие, боеприпасы, ножи, "черновые" записи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность на территории Украины", - отметили в полиции.

В Киеве полицейские задержали иностранцев, которые спланировали похищение влиятельного представителя ромов. Преступники хотели получить от родственников потерпевшего $ 100 тыс. за его возвращение.