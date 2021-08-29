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воскресенье, 29 августа 2021 14:56

Бабушку мальчика, которого пытали, объявляли в розыск

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Жительницу Черкасс Викторию Лясову, во время пребывания у которой тяжело пострадал ее 6-летний приемный внук, несколько раз объявляли в розыск - в частности за грабеж, соединенный с насилием. За 51-летней женщиной тянется длинный криминальный шлейф.

Автор: obozrevatel.com
  Жительницу Черкасс Викторию Лясову, во время пребывания в которой тяжело пострадал ее 6-летний приемный внук, несколько раз объявляли в розыск
Жительницу Черкасс Викторию Лясову, во время пребывания в которой тяжело пострадал ее 6-летний приемный внук, несколько раз объявляли в розыск

Лясова, по словам местных жителей, много лет удивительным образом избегала ответственности. Только с 2013 по 2015 год было открыто четыре уголовных производства, где фигурировали Лясовы. Эта семейная пара с нелегальным питомником (примерно 20 крупных собак) держала в страхе весь район. Собаки неоднократно нападали на соседей и просто прохожих, пишет OBOZREVATEL.

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В 2015 году четыре среднеазиатские овчарки Лясових покусали маму маленького ребенка, которая шла на работу через парк. Алабаи, которые выскочили со двора, набросились на нее. Анастасию спас охранник парка, а вот владельцы собак даже не вызвали скорую помощь. Оперировали женщину несколько часов. За два года до этого те же собаки покусали соседа Лясових. После этого суд оштрафовал владельцев и постановил конфисковать питомцев, однако исполнительная служба долго не могла этого сделать. Когда соседи поставили камеры видеонаблюдения, Лясовы их сбивали. Пострадавшие снова обратились в полицию.

Викторию Лясову несколько раз объявляли в розыск. Один из них - в 2017 году (якобы за умышленное причинение легкого телесного повреждения).

Автор: решение суда
  Викторию Лясову несколько раз объявляли в розыск. Один из них - в 2017 году
Викторию Лясову несколько раз объявляли в розыск. Один из них - в 2017 году

В 2019-м Сосновский районный суд города Черкассы постановил объявить в розыск подозреваемую в совершении грабежа, соединенного с насилием. Ответственность за такое преступление - лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

А по информации из Единого реестра судебных решений, в сентябре 2020 года тот же суд удовлетворил ходатайство адвоката пострадавшей от Лясовой человека - о разрешении на задержание обвиняемого с целью ее приведения для участия в рассмотрении уголовного производства.

"Разрешить Черкасскому отделу полиции задержать обвиняемую ОСОБА_2 с целью ее приведения для участия в рассмотрении уголовного производства. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Черкасскую местную прокуратуру", - говорится в тексте решения.

Автор: решение суда
  Суд дал разрешение на задержание Виктории Лясовой. Однако оно не было выполнено
Суд дал разрешение на задержание Виктории Лясовой. Однако оно не было выполнено

Это решение суда было последнем в этом деле.

В Черкассах в областной детской больнице с 24 августа спасают замученного 6-летнего мальчика, из которого вероятно несколько дней издевались люди. Ребенок пережил настоящий ад. На его теле обнаружили признаки пыток. У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Есть следы от тушения сигарет на теле.

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