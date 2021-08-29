Бабушку мальчика, которого пытали, объявляли в розыск

Жительницу Черкасс Викторию Лясову, во время пребывания у которой тяжело пострадал ее 6-летний приемный внук, несколько раз объявляли в розыск - в частности за грабеж, соединенный с насилием. За 51-летней женщиной тянется длинный криминальный шлейф.

Автор: obozrevatel.com Жительницу Черкасс Викторию Лясову, во время пребывания в которой тяжело пострадал ее 6-летний приемный внук, несколько раз объявляли в розыск

Лясова, по словам местных жителей, много лет удивительным образом избегала ответственности. Только с 2013 по 2015 год было открыто четыре уголовных производства, где фигурировали Лясовы. Эта семейная пара с нелегальным питомником (примерно 20 крупных собак) держала в страхе весь район. Собаки неоднократно нападали на соседей и просто прохожих, пишет OBOZREVATEL.

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В 2015 году четыре среднеазиатские овчарки Лясових покусали маму маленького ребенка, которая шла на работу через парк. Алабаи, которые выскочили со двора, набросились на нее. Анастасию спас охранник парка, а вот владельцы собак даже не вызвали скорую помощь. Оперировали женщину несколько часов. За два года до этого те же собаки покусали соседа Лясових. После этого суд оштрафовал владельцев и постановил конфисковать питомцев, однако исполнительная служба долго не могла этого сделать. Когда соседи поставили камеры видеонаблюдения, Лясовы их сбивали. Пострадавшие снова обратились в полицию.

Викторию Лясову несколько раз объявляли в розыск. Один из них - в 2017 году (якобы за умышленное причинение легкого телесного повреждения).

Автор: решение суда Викторию Лясову несколько раз объявляли в розыск. Один из них - в 2017 году

В 2019-м Сосновский районный суд города Черкассы постановил объявить в розыск подозреваемую в совершении грабежа, соединенного с насилием. Ответственность за такое преступление - лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

А по информации из Единого реестра судебных решений, в сентябре 2020 года тот же суд удовлетворил ходатайство адвоката пострадавшей от Лясовой человека - о разрешении на задержание обвиняемого с целью ее приведения для участия в рассмотрении уголовного производства.

"Разрешить Черкасскому отделу полиции задержать обвиняемую ОСОБА_2 с целью ее приведения для участия в рассмотрении уголовного производства. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Черкасскую местную прокуратуру", - говорится в тексте решения.

Автор: решение суда Суд дал разрешение на задержание Виктории Лясовой. Однако оно не было выполнено

Это решение суда было последнем в этом деле.

В Черкассах в областной детской больнице с 24 августа спасают замученного 6-летнего мальчика, из которого вероятно несколько дней издевались люди. Ребенок пережил настоящий ад. На его теле обнаружили признаки пыток. У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Есть следы от тушения сигарет на теле.