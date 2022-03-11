"Бабе сказал мужик, что дох*я умирают" - россиянка поговорила по телефону с мужем-оккупантом

Блицкриг РФ против Украины провалился, враг понимает, что не захватит Киев. Главное его желание - уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться.
Об этом свидетельствуют разговоры российских оккупантов, которые опубликовала СБУ.
Российские банды пытались захватить столицу Украины через Бородянку.
"Я надеюсь, то что нас домой уже отправят. У нас просто мало людей осталось, много людей погибло, много раненных с нашего батальйона", - говорит россиянин женщине.
- С части вашей какие-то списки пришли, - женщина.
- Что за списки?
- Ну погибшие, раненные, безвисти пропавшие.
- И че, скоко?
- Да не говорят они них*я, ты че. Вон бабе сказал мужик, который тоже с вами там, типа что тут дох*я умирают. Короче п*здец. Она короче панику навела, ей короче сказали: все, ротик свой закрой, либо тебе будет плохо и твоему мужу.
- А у вас из техники ничего не осталось?
- Чуть-чуть.
- А у вас там Грады, да?
- Тут минометы, Грады, САУшки, танки. У нас вчера пайки взорвали. Вчера замес был.
Внимание! Ненормативная лексика!
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За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.
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