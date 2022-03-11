"Бабе сказал мужик, что дох*я умирают" - россиянка поговорила по телефону с мужем-оккупантом

Сгоревшая техника россиян. Фото: Генштаб ЗСУ

Блицкриг РФ против Украины провалился, враг понимает, что не захватит Киев. Главное его желание - уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины и больше не возвращаться.

Об этом свидетельствуют разговоры российских оккупантов, которые опубликовала СБУ.

Российские банды пытались захватить столицу Украины через Бородянку.

"Я надеюсь, то что нас домой уже отправят. У нас просто мало людей осталось, много людей погибло, много раненных с нашего батальйона", - говорит россиянин женщине.

- С части вашей какие-то списки пришли, - женщина.

- Что за списки?

- Ну погибшие, раненные, безвисти пропавшие.

- И че, скоко?

- Да не говорят они них*я, ты че. Вон бабе сказал мужик, который тоже с вами там, типа что тут дох*я умирают. Короче п*здец. Она короче панику навела, ей короче сказали: все, ротик свой закрой, либо тебе будет плохо и твоему мужу.

- А у вас из техники ничего не осталось?

- Чуть-чуть.

- А у вас там Грады, да?

- Тут минометы, Грады, САУшки, танки. У нас вчера пайки взорвали. Вчера замес был.

Внимание! Ненормативная лексика!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ освободили от россиян пять городов Черниговской области

За 16 дней полномасштабной агрессии РФ против Украины украинские воины уничтожили более 12 тыс. российских оккупантов.