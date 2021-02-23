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вторник, 23 февраля 2021 10:39

Языковой скандал: школьник сделал замечание военным, которые разговаривали на русском

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Языковой скандал: школьник сделал замечание военным, которые разговаривали на русском
Военнослужащие получили замечания от старшеклассника за то, что проводили агитацию на русском Фото: pixabay.com

В Днепре в общеобразовательной школе №11 произошел языковой скандал с участием представителей военкомата, которые пришли агитировать учащихся вступать в военные вузы.

Военнослужащие получили замечания от старшеклассника за то, что проводили агитацию на русском, рассказал на своей странице в Facebook отец одиннадцатиклассника Михаила Пономаренко Алексей.

"1-м выступил представитель Львова. Мужчина говорил на ломаном украинском языке. Следующий военный из Киева говорит: "Если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, 2 учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: "Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском". Следующий - харьковчанин. Та же песня. Лишь Михаил говорит: "Нет, на украинском, пожалуйста. Вы сейчас действуете согласно вашему уставу и Конституции Украины, может, вы представляете Вооруженные силы РФ?" Тот перешел на корявый украинский", - рассказал отец мальчика.

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Следующий военный из Днепра говорил на украинском, а потом выступал его ученик и тоже попросился на русском, на что одиннадцатиклассник также отрицал.

"И тут началось! Выпрыгивает представитель Самарского военкомата, который организовал этот патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть: "Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может, с тобой провести беседу, чтоб старших уважал и помалкивал?" - рассказал Алексей Пономаренко.

Ни один из учеников класса не поддержал школьника. Военные пытались запугать парня. Позже одиннадцатиклассник подошел к одному из военных и пытался объяснить, что мы живем не в России, а потому должны уважать Украину и ее язык.

"Дядя, я такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут. Вы пришли в украинскую школу, вы - представители украинских вузов, вы представляете Вооруженные силы Украины! Не Россия! Вы не имеете уважения ни к языку, ни к Украине. Вот же или вы общаетесь украинском, или кина не будет!" - сказал парень.

На следующий день после инцидента у отца состоялся разговор с представителями оперативного командования "Восток". Военные руководители услышали Михаила и поддержали его полностью. Директор провела воспитательную работу с учителями, беседу с военными и полностью поддержала позицию школьника.

В Днепре в кафе Coffein произошел скандал. Работница кафе отказалась обслуживать женщину украинском языке. Клиентка спросила у баристы: "Чи є до кави тістечко?" В ответ услышала: "Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я лучше буду учить французский. Днепр российский город был всегда". Посетительница обратилась по этому поводу к уполномоченному по защите государственного языка.

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