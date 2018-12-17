Автомобиль застрял в дереве - показали фото

В Васильковском районов 17 декабря состоялось ДТП на автодороге Васильков - Крушинка.
Спасателей на место происшествия вызвали в 15:57, сообщает ГСЧС Киевской области.
Во время движения водитель автомобиля KIA не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
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От удара машина перевернулась и застряла между большими ветвями.
Спасатели отключили питание автомобиля и передали травмированного водителя работникам Васильковской районной центральной больницы.
На Одесской трассе под Киевом (на перекрестке возле поселка Чабаны) произошло масштабное ДТП с участием 7 автомобилей.
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