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понедельник, 17 декабря 2018 22:44

Автомобиль застрял в дереве - показали фото

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В Васильковском районов 17 декабря состоялось ДТП на автодороге Васильков - Крушинка.

Спасателей на место происшествия вызвали в 15:57, сообщает ГСЧС Киевской области.

Во время движения водитель автомобиля KIA не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

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От удара машина перевернулась и застряла между большими ветвями.

Автор: ГСЧС
  Возле Киева произошла авария
Возле Киева произошла авария

Спасатели отключили питание автомобиля и передали травмированного водителя работникам Васильковской районной центральной больницы.

На Одесской трассе под Киевом (на перекрестке возле поселка Чабаны) произошло масштабное ДТП с участием 7 автомобилей.

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